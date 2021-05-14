日本曾為世界第二大經濟體，在疫情前更是「旅遊之都」，每年遊客人次逾千萬，然而日本90年代經濟泡沫下，通縮多年，連當地物價及薪金升幅亦停滯不前。有曾留學日本港人指即使是日本公務員，十年人工升幅不及外資員工。亦有居日廿年的港人老闆指，上一代日本人性格守舊，工作上難以紓壓，有抑鬱甚至輕生念頭。

日本公務員人工不及外資員工

曾在日本留學多年，現為專欄作家的香睿剛表示，當年畢業正是2008年金融海嘯，當年十分羨慕日本同學可考到公務員「他入去東京市政府做公務員，當年他的薪酬逾20萬日圓（約1.5萬港元），我覺得已經高不可攀，除了薪金，更有住宿津貼。」

同時也有美國籍的同學留在日本的外資公司工作，由於是外國人身份，薪酬升幅要跟世界接軌。十年後的今日，美籍同學跟日本同學的薪水相差2至3倍。若沒有通過公務員升職試的話，其薪酬無法提高。但是日本在派發花紅算是豪爽，大部份有1至3個月花紅，讓他們覺得不會太辛苦。

他續指，同時發覺他們的消費力好似停滯了，日本年青一代的消費力不及香港。他舉例指，香港人 30多歲的夫妻，月入合共約有4萬元不是難事，在疫情爆發前可以一年坐廉航去日本逾4次，但是日本人卻不會如此，因為來港消費太貴。日本人在稅後，留本地消費分別或不大，可是一出國，消費力就有明顯的差別。

日本物價30年增長50% 香港升400%

在當地經營旅遊巴業務， 株式會社五稜創辦人黃悅安表示，日本物價過去沒有上漲，「一碗牛肉飯或者麥當勞餐，20年前跟現在都是差不多」。香睿剛指，90年代香港的士起標是6.5港元，去茶樓吃「一盅兩年」20元已經足夠。現在日本的物價跟90年代很相似，例如1989年的周刊雜誌《少年Jump+》當年售價約200日圓（約14港元），今時今曰賣約300日圓（約21元），增長約50%，但香港同期的士起標由6.5元 升至24元，上升接近400%。

日本人工作守舊難轉變

日本人的工作態度十分認真，同時亦都很守舊，不喜歡改變。黃悅安指，如果接觸新事物，他們需要很長時間才決定是否跟從。若公司轉換系統，他們會考慮安全問題，因此日本很重視商品安全﹑品質及公司聲譽。

居日近廿年，在當地創業開設線上營銷MindFree Japan的港人梁文彥指，日本人在工作上給自己很大壓力，因而有憂鬱症或自殺傾向的上班族為數不少。

日本員工易抑鬱

旗下公司有約90名員工，Daniel指，日本員工患上抑鬱症的情況普遍，自己公司每年有1至2人有輕微抑鬱症，因此公司要定期安排講座教員工舒緩壓力。他認為日本文化不鼓勵表達負面情緒，就連日文的語言系統也很少有粗言穢語，加上日本教育模式一板一眼，導致當地人在轉工或改變工作模式時，不懂得宣泄情緒和靈活變通，疫情期間轉換在家辦公模式後，更容易患上抑鬱。

改革加班文化

日本以往的加班文化﹑過勞死的社會現象，在2016年安倍晉三提倡勞動改革，令「工作風格改革」成為國家口號，旨在減少加班時間，改善工作和生活平衡，並釋放女性和老年人口的勞動力，被稱為日本70年來最大勞動改革。以加班時間為例，日本大企業的員工，每月加班不得超過45小時，每年不得超過360小時，違例的管理層會被罰款甚至監禁。

Daniel指，例如公司支付底薪2萬後，要支付5000元包一個月加班30小時，若員工加班超過30小時便要再「補水」。另外，員工加班要先向上司申請，變相令加班程序更繁複，Daniel指這種做法近5年才出現，對日本職場文化而言是一個大進步。

除了勞動改革，教育改革亦為職場帶來新氣象，Daniel表示最近幾年從老闆的角度體驗到日本「Z世代」年輕人如何為職場帶來衝擊。在日本，20至29歲的青年稱為「Z世代」，這一代一出生就處於數碼世界，因此思維比較靈活，容易適應變化之餘，也較著重個人私隱。「Z世代」喜歡探討事情的本質，對社會課題意識高，注重可持續性發展，甚至會以公司有否落實可持續性政策作為求職方向。

至於Daniel這一代則是「Y世代」，年齡介乎30至44歲，比較接近大眾對日本「低慾望」社會的印象。「Y世代」著重個人主義，儲蓄意識高，並希望獲得終身受聘的工作。

另外，他亦指，「Z世代」追求職場內有平等地位，對於來自上層的壓迫非常敏感。Daniel笑言，以前新人一定要穿黑色裝束，入職場後首要任務是學會如何聽電話，但新一代的來臨令他們時常反思現存的公司文化是否在「壓迫」新人，他認為「Z世代」可改善公司制度和加快工作節奏，為日本公司帶來進步。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略