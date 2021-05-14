【本報訊】疫情持續近一年半，消毒用品銷量大增。其中，中國品牌威露士（Walch）的母企創威萊集團創辦人左大維，自去年中以逾1.6億元連購馬鞍山峻源兩伙後，最新再在本月初以6,450萬元添購一伙連天台戶，連同車位，一年間斥資逾2.28億元入市。

土地註冊處資料顯示，馬鞍山峻源3座頂層A室，實用面積2,379方呎，連平台223方呎及2,116方呎天台，四房三套房間隔，成交價6,450萬元，呎價27,112元。採用120天成交期付款。買家為左大維（Cho Tai Wai David），名字與威露士母企創威萊集團創辦人一樣，料為同一人。

事實上，左大維自去年5月以7,698萬元及7,180萬元購入峻源兩伙高層單位，去年11月亦斥1,553萬元連購項目6個車位，即一年間擲逾2.28億元入市。

理文造紙家族5,580萬買洋房

另外，西貢慧灡花園單號洋房，實用面積1,597方呎，最近以5,580萬元沽出，呎價34,941元。資料顯示，新買家為李文禎（LEE MAN CHING），與理文造紙創辦人、人稱「手袋大王」李運強女兒李文禎的中英文姓名相同，相信為同一人。原業主1982年以160萬元買入上址，持貨約39年，賬面獲利5,420萬元，物業大幅升值近34倍。