我覺得在金融世界,最難掌握和最難學習,就是找出一個最好的離場時機。李嘉誠當年賣橙,捕捉到最好的時機,直接套現千億 ,是當時全世界都驚嘆的一單刁,這種捕捉時機嘅能耐,無出其右。

當然,近年要數最好的例子,就是中環中心。

投資跟趨勢,搵倍升資產唔難,幾年前鍾意炒嘅垃圾殻股,動輒就十倍,難在何時離場,因為股票瘋狂起上嚟, 10倍之後可以再升多五倍,但有時10倍就是高位,下一日就跌三成。加密貨幣浪潮也是這樣的。

即使做人打工,甚至溝仔溝女,一個好嘅離場都係考驗時機、技術和手腕。

即使幾頑強,幾有標誌性嘅傳媒機構,都會有曲終人散的一日。Exit or not, that is the question。如何exit,也是另一個麻煩的課題。我不是那些喜歡說安慰激勵說話嘅人,事實的確如此,天下無不散之筵席。每一個決策人都有佢哋自己嘅決定,每一個決定背後都有取捨,都有機會成本,如何落幕,一切都是決策者的決定。我的角色微不足道,無論他們做什麼決定,我都依然在背後默默地努力支持,我的專欄能寫多久就多久。他們有什麼東西要我幫手,能力範圍做到我會盡量做。

老闆是殉道者,他相信的道,未必是你所認同,也未必是我所能接受,但是他貫徹始終,知行合一。

窮則獨善其身,達則兼善天下。邦無道,則卷而懷之。我非常明白自己的渺小,you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain。我沒有殉道的覺悟,但也不想成為助紂為虐的壞人,閑事莫理是鄉愿,但在這是非不分的世代,我們又能夠如何好好地exit呢?

