【本報訊】二手樓市表現回勇，藍籌屋苑掀新一輪破頂潮。新都城是將軍澳少數呎價仍未過2萬元的指標屋苑，故成為上車客追落後對象，一個兩房單位最新以破紀錄價720萬元沽出，呎價逼近2萬元。業界表示，二手放盤一間貴過一間，直言今日的高價，可能是明天的低價。

綜合各地產代理數據，十大藍籌屋苑5月上半月錄得約160宗成交，較上月同期173宗減少約7%，惟樓價升勢持續，7個屋苑樓價錄得升幅，升幅最大的3個屋苑依次序為鴨脷洲海怡半島、天水圍嘉湖山莊及新都城，樓價單月漲2.6%至3.1%。

利嘉閣羅志雄稱，新都城再誕兩房新樓王，位於2期2座極高層G室，屬頂樓對落一層的「鳳凰樓」，實用面積363方呎，兩房間隔，外望園景。單位於上月下旬開始放售，業主原叫價730萬元，議價後以720萬元承接，呎價19,835元，成交價及呎價均創屋苑兩房戶新高。買家為上車客，見單位獲銀行估足價便購入。據滙豐銀行網上估價，單位估值718萬元。

代理：今日高價成明日低價

代理直言，樓市氣氛暢旺，二手業主叫價一間貴過一間，今日高價隨時變成明日低價。事實上，新都城對上紀錄為1期6座高層G室，上月中以707萬元賣出，呎價19,423元，惟該樓王今天已成為低價，比新紀錄低近2%。

業主態度轉趨強硬，東涌映灣園2座中層C室，實用面積496方呎，業主疑為內地客，上月21日放盤，叫價700萬元，最終在「鐵價不二」以叫價售出，呎價14,113元，創屋苑呎價歷史次高。屋苑目前呎價最貴為3座高層F室，實用面積494方呎，2018年以7月以710萬元易手，呎價14,372元。

沙田第一城5月上半月錄得約22宗買賣，較上月同期16宗增加近四成，兩房單位佔10宗，多達4宗見「6球」，其中23座高層C室，實用面積327方呎，以627萬元易手，為屋苑今年最貴細戶。

太古城兩房高價1,285萬沽

太古城一日連錄兩宗兩房則王成交，其中夏宮閣極高層B室，屬「鳳凰樓」，實用面積580方呎，以1,285萬元易手。太古城再有長情業主趁高價沽貨，以1,170萬元賣出持有近40年的金星閣低層A室，實用面積582呎，單位是於1982年以59.65萬元買入，大賺1,110萬元離場。

破頂潮更蔓延至納米樓。市場消息指，屯門城．點一個開放式單位獲上車客以474萬元購入，呎價20,431元，創屋苑同類單位新高。單位屬高層E室，實用面積232方呎，以零議價售出。

中原陳永傑稱，5月樓市繼續向好，隨着疫情緩和，本地連續多日零確診，對樓市帶來正面推動，市民放心外出睇樓，加上美國經濟正復蘇、低息環境持續等，均利好樓市。 十大屋苑本周末錄得約572組睇樓預約，按周上升6.9%。