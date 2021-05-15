1981年5月畢業後，經過一番面試，首先是獲得牛奶公司集團其下的惠康超級市場聘請做見習經理，8月1日於「石硤尾」上班，月薪是3,250元。一週後，又喜獲新鴻基銀行聘請做見習經理，月薪是2,500元。由於當時政府正大力發展銀行業並宣傳將香港打造成亞洲金融中心，最終選擇了加盟銀行業，9月15日在灣仔合和中心上班。與我同一屆的Management Trainees總共有19位，他們分別畢業於美國、加拿大及香港的大學和大專院校。經過3、4年努力、我們同一屆Trainee都大部份升做Assistant Manager。

我職場人生第一位啓蒙導師是機構業務發展部門的Mr. Patrick Kwok；他悉心栽培新人，不惜加班教導下屬改善一個又一個「貸款推薦報告書」，亦時常加班開會講解寫作要點等等，同事們都暗稱他為Professor Kwok。

第二位啓蒙導師是信貸風險部門的Mr. Kenneth Yu。這位恩師，因為他思路清晰，信貸及風險邏輯分析出眾，每當業務發展部的經理們對貸款個案有異議時，他每次都能以理服人，令同事們對他非常敬重及欽佩，所以同事都尊稱他為Yu Sir。

在80年代初，中國政府鐵定於1997年收回香港，即時激起大部份中青一代知識之士移民外國，Yu Sir也在1985年中移民到美國。由於他聰明絕頂，所以很快就考獲美國的會計、保險、公司秘書的牌照，從而成立了自己的會計師行，一直至數年前才交棒給承傳者。Yu Sir是一位百中無一的移民，到美國後便能繼續用「腦力」＋「努力」而成功建立自己會計師事業的中國人。

Yu Sir最重要的教導是年時不要虛耗光陰，相反要努力扎實基礎，因為「機會只是留給有準備好的人」！在他的鼓勵下，我於1984年報讀理工大專的Banking Studies（ASSOCIATE OF INSTITUTE OF BANKERS）夜校兼讀程；當時理工校舍不敷應用，所以課程要借用灣仔鄧肇堅中學作校舍；我每星期返三晚學，每晚由7時至9時半，由於家住長沙灣，所以下課後回到家裹，差不多11點才吃晚飯。每逢星期六、日，我就會「隱瞞」我小時候的朋友，往大哥、二哥位於上水彩園邨的家裹温習讀書，很多時候，當朋友找我打桌球、踢波或開 party時，我都將他們的約會安排在我温習完之後，而往往是在星期日下午5時才開始活動。經過兩年的努力，雖然每星期都做苦行僧，但最終都獲得良好的回報；除了能以優良成績畢業外，所有學到有關銀行、法律、會計和進出口貿易、宏觀經濟知識等………都能在日後應用於銀行的工作上。

吳明德

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