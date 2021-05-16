Sell in May，很多人見市況急回已無心戀戰，但五窮六絕月反而是吸納穩健收息股的時機。每年4月至9月，皆為藍籌股上一年度末期息，及新一年度中期息除淨派送的時間表。半年時間可收取整年股息，識得玩，收息好鬼盞。趁近月調整買入，賺完息，股份往後隨市況轉好，兼可食埋價。

未來三日會點評所有藍籌（非中資及中資）及傳統高息（4厘）的港股。今日先講非中資藍籌，這主要泛指生意集中在非中國的藍籌股，合共有21隻（見表）。

彭博綜合券商預測，未來12個月21隻非中資藍籌，預測息率介乎0.82厘至5.69厘，全部較去年度全年派息為高，未除淨（去年度末期息）的非中資藍籌有10隻，要留意一點，想收息必須在除淨前的交易日買入，例如電能（006）及長建（1038）周一（17日）開市已除淨，就算17日買入亦未能收取股息。欲收取長和（001）及長實（1113）末期息，由於5月18日為除淨日，想收息就要最遲周一（17日）收市前入市。

21隻非中資藍籌，有11隻預測息率超過4厘以上，長和系佔4隻、其餘包括本地地產股、公用股等。個人持有的股份，包括長建（1038）、領匯（823）、中電（002）、港鐵（066）及友邦（1299）。友邦股息率只有約1.5%，但股息增長率過去數年皆以雙位數增長率，算是表面低息，實際高增長藍籌。

股份買入價高低，直接影響股息率。用長建為例，去年10月以36元買入，與上周以50元買入，收息不變（2.47元），實際股息率分別是6.9厘及4.9厘。因此，附表息率只是供大家以現價作為參考，個別股份欲收取更高息，自己判斷是否等股價調整至心水目標價始入手，這就是事前大家要做好功課的前設。

明日續談34隻中資藍籌派息情況，當中12隻息率超過6厘以上。

股榮

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