新盤氣氛持續高漲，其中由有利集團（406）及市建局合作發展的大角嘴利．晴灣23以低價策略搶客，今日盡推117伙首輪發售。截至早上11時許，發展商指，項目暫售33伙。

利．晴灣23未到9時30分登記時間，現場已排長龍。項目採用即場抽籤，輪候準買家幾乎擠滿整個作為售樓處的酒店宴會廳。有利集團執行董事黃慧敏指，項目今早出席率逾6成，目前已有約33伙單位獲揀選，可供發售單位相信可於日內沽清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬近期九龍市區最低入場費項目，客源幾近與居屋重疊，料今日開售單位可於 A組時段內全數沽清。至於本月一手宗數已錄逾1,400宗，加上本周末仍有大型新盤開售，相信相關數字有望達2,500宗，創半年單月新盤成交宗數新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，項目開價低，吸引較多年輕買家入市，相關比例佔近八成；預計未來月租可達1.5萬元，租金回報約3厘。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略