《禮拜日睇樓》入大圍。在大圍站A出口對出，第一眼睇到的，除了富嘉花園，還有金禧花園，轉個身另一邊是熱賣新盤柏傲莊。這個36年樓齡的新地（016）樓提供6座756伙，有基座商場，但其實樓下是大圍街市，附近的食肆多不勝數。不用5分鐘已經由地鐵站行到屋苑。今次帶大家睇樓的是中原地產資深客戶經理廖婉婷（Hailey），她在屋苑大門等小編。

廖婉婷表示，5月上旬大圍區錄得21宗二手成交，但翻查之前兩個月，3月份錄70宗成交，4月份錄97宗成交，反映區內二手交投持續增加。今次介紹的金禧花園5月份尚未開齋，但在3月份及4月份均錄得5宗成交。價位方面，屋苑平均呎價約1.8萬元，比起年初約1.7萬元有超過5%升幅。屋苑價量齊升，放盤量暫時約13個，只有一個鎖匙盤，其中一半是連租約放盤，另一半單位為業主盤。今次介紹單位為2座極高層單位，實用328方呎，叫價635萬元，呎價19,360元，叫價貼近銀行估價，根據中銀及滙豐網上估價分別為621萬元及617萬元。而且這個單位是業主盤，適逢業主在時間上可以遷就，就大家睇吓樓。

單位設有玄關，旁邊放置鞋櫃，近天花有入牆吊櫃作為收納空間。廚房曾經翻新，地板及牆身都新簇，有窗空氣流通，中午時份有陽光曬入，採光度充足。浴室同樣新淨企理，煤氣爐及通風系統都很新，浴缸設計。兩房間隔，兩間房都偷窗台位做小櫃桶來收納。近客廳一間房為主人房，放置雙人床及衣櫃後就用盡全房空間。另一間房為小朋友房，放置小朋友床、衣櫃及梳妝台後，仍有一條小走廊位。單位雖然實用328方呎，但都算實用。單位位處極高層，比較屋苑同類型單位近期以618萬元成交，叫價較新近同類成交高約2.8%。

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