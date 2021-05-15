全球通脹逼在眉睫，帶動原材料價格炒到飛天，其中銅價及鐵礦石創出新高，氣勢一時無兩，惟相關資源股累積升幅不少，建議逢低吸納以增加勝算。

銀行股受惠加息預期

講起銅價，自然想起江銅（358）。該股今年初由12.18元起步，最高升至2月下旬的23.7元，累積升幅接近一倍。集團首季收入增長81.5%至1,020億元人民幣，盈利升4.4倍至8.59億元人民幣；高盛最新發表報告，調升未來盈利預測最多74%，目標價睇24元，候20元以下分段吸納，已有兩成水位，跌穿17.5元止蝕。鐵貨（1029）則受惠鐵礦石價格上升，今年累積升幅最多達2.5倍，表現驚人，宜待股價回試10天線兼企穩才跟進。

市場避險情緒升溫，靜極一時的金價亦漸見起色，升至3個月高位，與金價敏感度最高的金礦股，必然是山東黃金（1787）及招金礦業（1818），如果怕走勢較波動，則可透過SPDR金ETF（2840）操作。

與此同時，加息預期升溫，亦利好以賺息差為主的銀行股。滙控（005）公佈優於預期的首季業績後，走勢一直硬淨，從圖表出發，只要不跌穿47元支持位，有權挑戰50元水平甚至更高，可吼實區間炒作。