過去幾篇，題為「加息條件，擺在眼前」（上周）、「長息美元，離底不遠」（前周）、「通脹或見四，收水超預期」和「經濟好景，股市調整」（皆上月）。今天回眸仍合用，好在早已寫下，才有時間空間指出四流的謬論。

翻區區的測錯舊賬不難：既然日日寫，言多自必失。對區區而言，測錯就承認，不強求次次測對，只要測對的多過測錯就算。正如在市場打滾也不鋪鋪贏，只望贏的多過輸。倒好，翻得到舊賬起碼證明說法清晰，不會如四流之說般偷換概念後寫到「一嚿嚿」且什麼都測不出，此輩根本無賬可被翻，而其翻來翻去還是區區十年前的舊賬，但自己讀歪概念拋錯書包後還側側膊不認錯。

美國CPI通脹4.2%，遠超市場預期，但當然不出敝欄的預期。早在上次出數據時按月通脹已0.6%，按年2.6%，將這舊數加起得按年新數也3.2%。加上去年lockdown通脹比正常低約1%，將之加起即得4.2%之今次數字。這些粗略推算大行無理由不曉，一計即知無可能3.6%般低。擺此奇低的預期，似要營造超預期而炒加息的跌市藉口，數據出後即sell in May。若然真的如斯精心部署，今次調整或沒近幾次般一兩周完。

那麼幾時完呢？以中線對數通道度，納指到底但道指未。道指上周一才見頂轉跌，若然一周跌完似乎快得離譜；對上幾次輕度調整也一周半，何況今趟跌幅已逾那幾次。2013年，同是5月，也在量寬（QE3），十年債息也衝上2厘，那次道指調整一個月，之後還反覆調整多兩次直至年底，而那三次調整幅度皆一成上下。至於今次調整模式，或如當年般未必深但拖得長；君可稱之為牛二，但準確點還是梯級升市中的橫行段。

畢竟若因長息急抽而跌，則股、債皆有錢走，何況商品、加密幣也跌，錢到哪去？一想到此，最終錢又再重返長債避險。結果，股因長息急升而跌，但長息因股跌而回。這個自我修復機制令股市尤傳統類的道指跌不得多，縱跌得多亦跌不得快。

回到圖表，道指對數通道底在三萬二、三點水平。就當稍跌穿才完事，由35,000點計高位計起，頭尾幅度亦料僅一成上下。在此懨悶市，君須調整去年節奏快之心態。

羅家聰

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