【本報訊】鄧成波生前馳騁地產界，據稱旗下資產總值近800億元，惟家族作風頗為低調，外界對其身家所知不多。據了解，他有兩任太太，前任所生的長子耀宗曾協助父親打理地產生意，但已屆退休年齡；次子耀文負責工程；三子耀輝則自行創業開眼鏡店。

鄧耀昇被視為接班人

現任太太葉少萍所生的四子耀邦及孻仔耀昇，則甚受波叔愛錫。鄧耀邦早年於廣州修讀中醫，近年逐漸參與家族事業，主管餐飲生意，上月起入主鴻星及東海酒樓打理業務。至於鄧耀昇被視為父親的接班人，多年來進軍婚禮統籌、餐飲及酒店等業務。去年2月，鄧耀昇又以高價7.7億元入主松齡護老（1989），惟因延遲還款而被入稟追討2.6億元。

外界對波叔實際身家數字所知甚少，鄧耀昇去年接受訪問曾指，波叔旗下資產總值近800億元。資料顯示，成功集團10%股權由長子鄧耀宗個人持有，其餘90%股權由一間海外註冊公司持有。成功集團有4名董事，包括波叔本人、長子耀宗、次子耀文及三子耀輝。

波叔生前未有透露財產分配，但去年接受本報專訪時，自己累積數十年的「錢罌」，是為幾個兒子留下，且明言已不去管。據美聯工商舖去年統計，鄧家過去數年共掃入市值266億元工商舖。