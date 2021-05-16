上周中國外賣平台美團（3690），因為創辦人王興在在博客上發表唐詩《焚書坑》被解讀為諷刺習主席，股價暴跌，市值一日蒸發1,200億港元。此事的受害者除了持有美團股票的小股民外，主席被牽連，絕對是無妄之災。主席日理萬機，又怎會有時時閱讀唐詩呢？要不便是佞臣誤國。

市場消息，最先大手沽售美團的，大部份是「北水」。論政治敏感度，我們北部的同志高出港人又豈止幾皮。外資（仍未撤走的）支持香港作為國際金融中心，亦不過是圖其「中國消息收料站」功能。但我看到的是大陸股民對權力的恐懼和附和。

文革之害，很多人歸咎毛澤東和四人幫，但我覺得罪魁禍首是人民缺乏反思精神，和對從上而下權力架構的膜拜。文革結束近半世紀，我們又進步了多少呢？

美團出事後，有評論說在大陸要發財便不可以做詩人。誇張點說：往下去讀英文書可以嗎？吃西餐可以嗎？這事令我想起跑馬地墳場入口的一對聯：「今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同。」

美團去年受惠疫情，外賣生意額飆升。近期股價下跌的原因可以有很多，例如：最近被批評欺壓送貨員、中央大手打擊互聯網龍頭壟斷等等。我粗略看了中外證券行的分析報告，大部份外資行都比較樂觀，目標價在400元之上，反而中資行的推薦比較保守，目標價都在400之下。究竟誰才是春江鴨呢？

像美團般電商，要成功必須將兩塊生意做好；一是上客，二是送貨（fulfilment）。順帶一提京東物流最近也籌備上市，我看過一些路演資料，看到大陸電子商務在物流方面，真是做得很出色，由當初的人肉長城，進身到今天的電子化。壟斷從正的方面看，龍頭可以投放大量資源，製造規模效應。

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