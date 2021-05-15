五窮月過了一半時間，正在重演過去兩年同月跌市的劇情，當中新經濟股更是倒瀉籮蟹，與年初牛氣沖天的勢頭形成強烈對比。古語有云，機會是跌出來的，今期〈投資導航〉授出追揸沽秘笈，務求令大家逆市成贏家。

截至上周四，恒指5月累跌3.4%，科指更大瀉8.6%。今次科技股的跌浪，主要由兩個因素觸發，先講內在因素，美團（3690）創辦人王興日前在旗下社交平台「飯否」提到《焚書坑》一詩，被解讀為對監管的反擊，更有人認為是影射領導人，雖然他已澄清帖文只是提醒自己最危險的對手往往不是預料之內，但投資者先沽為敬，股價兩日由280元水平急跌至最低240元，跌幅達14%，兼失守配股價273.8元，同時拖累其他科技股全線下滑。

ATM趁低吸納揀騰訊

外圍因素方面，美股終於出現調整，當中以納指跌幅較驚人。最新美國4月通脹達4.2%，較市場預期3.6%高，更為2008年以來通脹最勁的4月，撇除食物及能源價格的核心通脹升3%，亦高於市場預期的2.3%，觸發美國10年期債息升至逾一個月高位近1.7厘，拖累納指跌至13000點水平，較高位累跌逾8%，同步影響在港上市科技股的投資氣氛。

要在ATM中揀一隻低撈，騰訊（700）可說不二之選，雖然同樣受制內地監管機構的整改，但壞消息明顯較美團及阿里（9988）為少，創辦人馬化騰亦相對「聽話」，相信打壓力度會較輕。另一賣點在於估值，預測市盈率僅約30倍，以其增長來說絕不昂貴，集團將於下周四（24日）公佈首季業績，券商普遍預期非國際財務報告準則純利按年增長9.4%至36.5%，到296.3億至369.5億元人民幣，大部份給予目標價700元或以上，較現水平有約兩成水位。投資者可候250天線約570元先買一注，540元再買第二注，目標重新企穩南非大股東減持價595元後再上，跌穿500元止蝕。

阿里在螞蟻未能上市後，壞消息似乎盡出，股價亦反映得七七八八，近日在低位約207元呈現雙底反彈，但要留意，250元水平已有明顯阻力，加上創辦人馬雲疑似是被針對目標，故股價難以擺脫上落市局面，投資者可以200至250元作區間炒作。

美團方面，除了王興疑步馬雲後塵外，集團也是被約談目標，其中上海市消保委提出，美團存在三大突出問題待解決。另外，由於已事先張揚會燒錢開拓社區電商業務，今年業績難寄厚望，隨時轉盈為虧，股價難以支持超高估值，加上跌穿批股價，高位累積一定蟹貨。從圖表出發，可候回試220至240元水平分注吸納，以提高值博率。

SAAS股落地獄勿寄望

至於散戶年初熱炒的SAAS股，由天堂跌落凡間再落地獄，包括微盟（2013）、中國有贊（8083），以至明源雲（909）、醫渡科技（2158）。微盟全年業績遠遜預期，拖累股價由20元水平急墮；中國有贊正進行資本動作，先私有化然後透過實物派股、以有贊科技在主板上市，相信在完成前，股價難有作為。後兩者則是大牛市下的新股產物，上市初期因供求關係炒上，光環褪色後要回復舊觀難度極高，實在不宜憧憬。