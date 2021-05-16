近日歐盟發放消息，指各成員國將在6月向已接種疫苗的旅客重開邊界。這一消息大大鼓舞各方人士，各國如願以償重啟經濟，正密鑼緊鼓做好準備。

近日最吸引筆者注意的消息是，歐盟國家保加利亞在3月份通過新的移民法案，把原本移民投資金額全部翻倍。外界認為這是瘋狂的行為，這不是趕客嗎？是傻的嗎？惟筆者認為該決定合情合理，且是必然發生的結果，現將為讀者細說因由。

歐盟護照含金量高

根據歐盟的自由流動條款，只要是任何一個歐盟國家的公民，都可以在27個成員國之間自由定居及工作，因此歐盟護照又有「1=27」的說法。簡單來説：即持有任何一個歐盟國家所簽發的護照，就等於同時擁有27個歐盟國家身份，可以在任意歐盟國定居，包括德國、比利時、荷蘭等發達國家，因此它有「世界最強護照」之稱號。

歐盟護照申請費用高昂

在歐盟各國之中，只有三個國家可以豁免坐「移民監」及當地語言試，直接獲得歐盟護照，分別為塞浦路斯、馬耳他及保加利亞。但其投資金額非常高昂，塞浦路斯需投資250萬歐元（約2500萬港元）購入當地房地產；馬耳他需投資50萬歐元（約500萬港元）於國債及房產，另捐贈65萬歐元（約650萬港元）給當地政府；而保加利亞則需要購入102.4萬歐元（約1024萬港元）國債或當地上市公司股票。

經歷去年的「半島電視台『放蛇』事件」（註1），塞浦路斯已全面暫停其歐盟護照項目。另一邊廂，馬耳他也進入「配額時代」，其申請投資移民配額批准總數限制在1800人。只有保加利亞堅持其護照項目不變，並稱有信心杜絕一切犯罪及洗黑錢行為。目前，保加利亞是唯一一個還能正常以投資移民申請歐盟護照的國家。而當地政府打算將資金引流到實體經濟，拯救當地就業情況。因此，保加利亞才在疫情下，翻倍增加投資移民金額要求，從原本的102.4萬歐元倍增至204.8萬歐元（約2045萬港元）。而且不再允許投資於國債，需轉為投資當地的上市公司債券或股票。

加強背景審查及資金來源追蹤

在歐盟委員會的要求之下，我們可以預期歐盟各國定會嚴查資金來源及追查申請者的詳細背景，如發現政治敏感人士或有犯罪紀錄者申請，必會嚴正拒絕。申請人需作心理準備，在前期的背景及資金來源審查方面，比過往會多花費3至6個月的時間。

加快配偶入籍時間

保加利亞雖然加強前期審查力度，但同時亦帶來好消息。過往保加利亞主申請人的配偶入籍，往往較主申請人需耗時多3至4年時間，一直都是項目的短板。新法案通過後，會大幅簡化流程，預計主申請人在正常情況下，2.5年左右便可獲得歐盟護照，其子女及配偶則額外多1年便可成功入籍，大幅縮短等候期。

2021後的移民市場預測

2020年疫情嚴重衝擊各國經濟，2021年全球都在等待經濟復甦，求「財」和「才」若渴。而投資移民的確是重啟經濟的有效手段，但筆者相信各國在疫後，只會不斷增加投資移民金額及條件。以港人比較熟悉的台灣為例，已有消息指台灣打算在年底再次增加投資移民的條件。移民行業從來沒有「遲買平幾舊」的說法，因此打算移民的朋友還是及早規畫，才能更有效地開展屬於自己的第二人生。

註1：「半島電視台『放蛇』事件」：塞浦路斯曾推出「黃金護照」投資移民計畫，卡塔爾半島電視台去年派記者偽裝成中國富商的中間人及助理，發現有犯罪紀錄的富商只要「投資足夠」就能成功取得護照，揭發計畫存在漏洞，引發巨大爭議。最後塞浦路斯政府決定暫緩「黃金護照」計畫。

余偉龍

移民分析師

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