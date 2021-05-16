財政司司長陳茂波在網誌預期，將於本周四（20日）公佈的最新失業率及就業不足率，將會進一步顯著下降，又指綠色未來是經濟持續增長的重要一環，可提供更多就業機會。

陳茂波撰文表示，日前政府經濟顧問將本港首季經濟增長數字，略為向上修訂至7.9%，顯示反彈動力偏強，並結束了持續六季的收縮，而失業率亦從早前7.2%的歷史高位回落到6.8%，預計隨著近期經濟及疫情持續改善，接下來公佈的失業率及就業不足率數字，將逵一步顯著下降。

不過他指，就業市場能否持續改善，甚至帶動薪酬回升，讓打工仔能較切身感受到經濟及就業環境好轉，則很大程度視乎新冠肺炎疫情是否進一步有效受控，呼籲市民積極參與疫苗接種計劃，「是支持經濟和就業市場穩步改善的關鍵一步」。

財爺：低碳轉型提升大灣區競爭力

在網誌中，陳茂波亦談及低碳轉型及綠色金融，他指綠色未來是經濟持續增長的重要一環，亦可提供更多就業機會，相信透過政府積極的支持，與業界調動市場的資源和力量，可以成功推動香港經濟實現低碳轉型，同時提升香港身為大灣區綠色金融中心的地位和競爭力。

他引述國際非牟利機構「氣候債券倡議組織」（Climate Bonds Initiative）上周公佈的研究報告，2015年至2020年底，在香港發行的綠色債券總量超過380億美元，而單計去年，在港安排和發行的綠色債券和貸款總額，已達到120億美元。當中內地發行機構佔去年發行總額的60%，是本港綠債市場的主力。

他指出，香港為實現於2050年前達致碳中和的目標，引領市場資金支持公私營機構投資到綠色和低排放活動，可發揮積極作用。他又列出多項綠色和可持繽金融策略計劃，包括組成了「綠色和可持續金融跨機構督導小組」，制定綠色標準、信息披露等策略；今年預算案提出全新的「綠色和可持續金融資助計劃」上周已正式啟動；擴大了「政府綠色債券計劃」的規模，借款上限提升一倍至2000億元，即可於未來5年再發行共約1755億元等值的綠色債券；計劃發行綠色零售債券，讓市民能直接參與綠色金融。

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