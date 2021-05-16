●京東（9618）分拆的京東物流（2618）明起招股，市場消息指，每股招股價介乎39.36元至43.36元，每手100股，入場費4,379.69元；集資額將介乎239.8億至264.1億元，相當於公司估值約2398億至2641億元。

●暢捷通（1588）與美團（3690）旗下天津漢博達成戰略合作協議，雙方將互相推送客戶資源，共同為客戶提供全面餐飲管理系統服務，並收取功能使用費，戰略合作協議自雙方簽字蓋章之日起正式生效，為期5年。

●據內媒《界面新聞》報道，騰訊音樂（TME）早前發出內部郵件，QQ音樂業務兩位負責人侯德洋和胡琛均被撤換，騰訊音樂CEO梁柱與現任騰訊音樂商業廣告部總經理劉憲凱，分別接手QQ音樂業務線及平台產品部。

●億緯鋰能於深交所發公告澄清，截至5月17日，公司未有與特斯拉（Tesla）就磷酸鐵鋰電池作商務溝通，不存在應披露未披露的事項。

公告指，早前《路透》報道特斯拉正與公司就納入其上海工廠供應鏈一事談判，計劃採購公司生產的磷酸鐵鋰電池，料協議將於第三季度達成，惟上述報道內容並無根據。

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