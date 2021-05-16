小時候習泳，教練教潛水閉氣。怕死的我弱弱地問：閉耐咗會唔會死㗎？教練答：會㗎。但你唔學識閉氣，遇溺時一樣會死。聯儲局局長鮑威爾容忍通脹上升，都有少少似玩閉氣訓練。

古語有云：通脹猛於虎。中央銀行不論何門何派，祖訓都是「通脹格殺勿論」，加息是最常做法。而加得最誇，要數返80年代美聯儲局長Paul Volcker，加息加到20厘，遏止當時失控的通脹。2008年金融海嘯後，美聯儲和歐央行同樣先發制人，靠加息而阻止通脹。

鮑威爾卻換個玩法，不但未如前任行長們，趁通脹苗頭出現時出招，更反轉表明會容忍通脹多一陣。鮑威爾講過美聯儲加息等齊三個條件：勞動市場全面復蘇、通脹達到2%、通脹2%持續一段時間。前兩者已經達到。現時令市場最不安的是，究竟鮑威爾想玩通脹玩幾耐，就好似戚風生細個問教練想閉氣幾耐一樣。

央行加息只是時間的事，因為通脹過高過久，將不利疫情後的經濟復蘇，到時便要加緊收水，退出寬鬆貨幣政策，甚或大幅加息，這些都會推冧資產價格。

最怕是鮑威爾玩大了，未能如願控制通脹在溫和水平，息口有機會升到阿媽唔認得。2008年至今，大大話話量寬了近13年，市場上至少有一代人（包括在下）慣了在零通脹、低息環境炒炒賣賣。高息殺到，不是跳高一個level，而是轉了新遊戲，繼續用舊心態舊玩法的話，隨時GG。

戚風生

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