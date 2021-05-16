星期五美國科技股絕地反彈，呢類反彈喺近幾個月跌市期間屢見不鮮，暫未能夠睇成見底訊號。至於標普500指數啱啱收復短線跌市嘅0.618倍，只要企得穩，跌市危機暫時解除，有機會回復低波幅慢升破頂，相信會繼續由低PE股份帶頭向上，不過標指處於月線超買階段，指數再強都難以拋離5月高位。

星期五美股大反彈，抗跌能力較強、估值較低嘅蘋果、Google、微軟齊齊升2%，但係高波幅、近期累積跌幅較多嘅高估值科技股龍頭Tesla都只能夠反彈3%，仲要係低成交之下反彈，睇嚟資金取態相當明顯，資金未願意低撈高估值股份，註定繼續走弱。

美股科技龍頭有能力帶領納指反彈，但港股科技龍頭差別就大得多，美國FAANG大部份首季業績表現理想，至於港股裏面，阿里（9988）同BILI（9626）就派發差勁嘅業績，當中以阿里情況更差，首季網購收入按年升四成（扣除高鑫貢獻），但為咗抵抗競爭，期內集團銷售推廣費用勁升超過1倍，始勉強撐住網購經調整EBITDA升28%，未來面對拼多多同埋京東競爭之下，盈利增幅只會進一步收窄。最慘係雲計算收入增長37%實在冇驚喜，數字媒體及娛樂業務係咁燒錢都只係得12%增長，相當慘淡。

港美科技股龍頭業績表現差太遠，估計會形成科指比納指更弱嘅走勢。周五睇拼多多、京東喺美股時段反彈力度相當一般，就睇到資金取態了。

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