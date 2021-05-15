【本報訊】中原集團創辦人施永青憶起認識波叔的經過：「我70年代尾出道時，佢（鄧成波）喺地產已有一定地位。最初開《成功車行》買賣二手車，之後買住宅，後期才買舖位。記得做前線時，曾經送定（定金）去佢屋企，當時買大圍世界花園。」

多年來佣金逾億元

施永青指，波叔與代理熟稔，做生意有口齒，畀定金爽手。「當時中原名不見經傳，不過波叔講好價錢就簽，唔會反價。有啲業主見你送定會搲多口價，但係波叔唔會。」

施永青指，當年業主賣樓可免佣，中原是少數收業主佣金的代理，好多時遇到不肯付佣或要減佣，有波叔一類業主願付佣才變成行規。施透露多年前與波叔食飯，被問為何不買貨投資：「佢幫襯啲經紀買貨，通常經紀老細會自己入貨，令波叔感覺「執二攤」好無癮。」施回應：「我唔係唔買，買貨係個人投資，唔係公司業務，我冇咁熟行情，經紀畀我睇都嘥氣。」

他指，早年買舖投資被波叔笑「眼光唔好」，認為投資非強項。由於自己甚少「買埋一份」，令波叔覺得跟他買貨比較多筍盤。施補充，幾十年前買樓只數十萬元，佣金賺幾千蚊。後期波叔越買越貴，中原曾經他手上簽成過千萬元佣金的deal，多年來佣金合共超過一億元。