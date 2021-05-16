講了兩期虛銀市場推廣學，終於有人突破盲點，稱螞蟻特別低調，未知是否與母企螞蟻集團處於「監管浪」風眼有關；富融銀行2月初推出電視廣告及大搞抽獎後，沉寂至近日才再推開戶優惠。

有留意開的話，或者會發現本欄甚少提富融銀行，一是該行起步最遲，喪失先行者優勢，本來已有幾個虛銀戶口喺手，再開戶意慾甚低；加上富融銀行第二輪優惠是明加實減，三個月定存優惠表面上由5%加至6.5%，實際優惠存款上限卻由38,000降至5,000元，換言之，新開戶兼夾存錢，收取利息由475元降至80元。

另經WeChat Pay HK 綁定戶口，電子現金券亦削減100元至88元，有媒體更以「標題黨」形容今次優惠，其實，咁係反映銀行不太特別想谷上客量，亦不想特別爭取存款，吸太多錢，資金無出路，咪仲頭痕。

嗯！上周五收到十幾位富融銀行高層聯誼片段，這片段沒有特別不雅的，也不是中銀大媽式勁歌熱舞，個人覺得睇文字已相當足夠，如果有興趣了解一下中國式的聯誼文化，也可以欣賞埋條片，已放在杜夫人fb page（https://www.facebook.com/mrsmarydoo）。

片段所見，一個樣貌、身形與騰訊港澳及跨境金融事務高級總監李子樹有幾份相似的男士被「公主抱」，在場有騰訊副總裁、富融銀行董事長賴智明和該行顧問周明，高層互相隊酒高興一下，配合一些附和的掌聲和歡呼聲。

以前覺得做banker好威，FF金融人之間的應酬，未去到紙醉金迷，都不會離「優雅」太遠，與眼前所見有一定落差。

重點不是應酬，也不是點樣自high，而是無teamwork。據聞片段攝於5月6日，原先以為全行開行turbo，為新開戶優惠作最後衝刺，結果大陸老闆及高層拉隊早走半日開P，只剩下低層員工OT，又試問同事點可以心悅誠服，為公司搏到盡呢？盡快推新產品以及盡快收支平衡？點樣攪盡腦汁幫公司洗甩「新香港人銀行」呢陣味？

杜夫人

https://www.facebook.com/mrsmarydoo

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