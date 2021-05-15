風暴又在堆填區刮起，很多人都在關心《蘋果》前途，正如大家都在憂心香港的未來一樣。

肯面對現實的話，就知道香港真的早已回不了過去，當然人人面對劇變的反應不一，有人手心冒汗不知所措，有人選擇轉身就走，但總有更多的人會頂着壓力堅持下去。

那麼大家都在堅持着甚麼？還有值得堅持的理由嗎？這兩個問題我沒有圓滿答案，但現實告訴大家，無論有多艱難，所有人都在一步步地走，前面總有路可行。

近期紅到發紫的MIRROR和ERROR，兩、三年來這10多位後生仔，竟由普通人，搖身一變成為建制老人用來攻擊政敵不夠貼地的武器，這一刻他們的力量勝過所有飛機大炮，曾看不起新一代價值觀的前人，看到粉絲如此群情洶湧追捧，也後悔莫及。

有廣告之處都看到MIRROR和ERROR，證明他們除了凝聚人心，亦有老一輩最看重的所謂賺錢能力。

YouTube近日彈了一條我第一次看的舊片，那是游學修一年多前在ERROR演唱會上的一段讀白，他說到：「我今年29歲，呢個年紀大家嘅前輩已做到啲咩呢？可能已經有車有樓有事業有成就，我哋呢？我哋生於錯誤嘅時代，喺呢個時代我哋做咩都係錯，就好似一個宿命，永遠都扭轉唔到、改變唔到，我哋好似永遠都追唔上啲前輩，每個人都有中年危機，但唔緊要，我哋慢慢認清永遠都唔係天皇巨星，佢唔係劉德華，佢唔係陳偉霆，佢都唔會係曾志偉，呢個都唔係三哥，唔緊要，我哋做好啲做好啲，再做好啲……」

年輕人都在堅持，每日做好啲，再做好啲，看到今天的MIRROR和ERROR，真的無人可斷言甚麼是無可能。美團創辦人王興引《焚書坑》實在太發人心省，任你燒光所有書，殺掉所有有識之士，最後都阻擋不了秦國滅亡。

程凱

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