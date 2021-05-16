近幾個月，傳媒焦點之一是中國反壟斷，理論上，規模越大的企業，越可能壟斷，也應該是反壟斷的打擊對象。

但是，如果我們比較ATMXJ這5隻科網股年初至今的股價，會發現騰訊（700）微升3.4%、阿里（9988）跌12%、美團（3690）跌17%、京東（9618）跌21%、小米（1810）跌22%，而上述5隻股的市值，排名依次也是騰訊、阿里、美團、京東、小米。

上述現象清楚說明，市值越大的股，抗跌力越強，投資者並不十分擔心反壟斷罰款或整改會嚴重影響這些巨無霸企業的盈利前途。以阿里為例，單是阿里的天貓，規模就有如京東，阿里的雲端業務，也比那些獨立上市的股強；阿里的螞蟻，儘管大行不斷地降低其估值，但是不改其優勢，傳統國企大銀行在短期內依然不可能建立這套軟件系統。

投資選股，最佳選擇就是壟斷股，壟斷肯定帶來更高的利潤，全世界各地政府也有這樣那樣的反壟斷法律，但是所有的反壟斷法律也只能使到壟斷形勢沒那麼嚴重，而不可能使到有壟斷優勢的企業完全失去優勢。如果政府以行政手段壓抑某一家壟斷企業，很可能因此而造就另一家次強的半壟斷企業崛起而成為新的壟斷企業。

總結上述觀察，騰訊肯定仍然是香港的股王，而且，像騰訊、阿里這兩家科網企業，已經是超大型的綜合企業，舉個例子，市值8,394億的京東的單一最大股東，就是騰訊，而單是阿里的子公司阿里健康（241）市值已高達2,873億，騰訊、阿里這兩家企業，隨時可以再分拆出許許多多市值千億的子公司上市，分散反壟斷的壓力。

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