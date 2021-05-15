我覺得在金融世界，最難掌握和最難學習，就是找出一個最好的離場時機。李嘉誠當年賣橙，捕捉到最好的時機，直接套現千億，是當時全世界都驚嘆的一單刁，這種捕捉時機嘅能耐，無出其右。

當然，近年要數最好的例子，就是中環中心。

投資跟趨勢，搵倍升資產唔難，幾年前鍾意炒嘅垃圾殼股，動輒就十倍，難在何時離場，因為股票瘋狂起上嚟，10倍之後可以再升多5倍，但有時10倍就是高位，下一日就跌三成。加密貨幣浪潮也是這樣的。

即使做人打工，甚至溝仔溝女，一個好嘅離場都係考驗時機、技術和手腕。

即使幾頑強，幾有標誌性嘅傳媒機構，都會有曲終人散的一日。Exit or not, that is the question。如何exit，也是另一個麻煩的課題。

我不是那些喜歡說安慰激勵說話嘅人，事實的確如此，天下無不散之筵席。每一個決策人都有佢哋自己嘅決定，每一個決定背後都有取捨，都有機會成本，如何落幕，一切都是決策者的決定。

我的角色微不足道，無論他們做甚麼決定，我都依然在背後默默地努力支持，我的專欄能寫多久就多久。他們有甚麼東西要我幫手，能力範圍做到我會盡量做。

老闆是殉道者，他相信的道，未必是你所認同，也未必是我所能接受，但是他貫徹始終，知行合一。

窮則獨善其身，達則兼善天下。邦無道，則卷而懷之。我非常明白自己的渺小，you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain。我沒有殉道的覺悟，但也不想成為助紂為虐的壞人，閒事莫理是鄉愿，但在這是非不分的世代，我們又能夠如何好好地exit呢？

渾水

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