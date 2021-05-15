這是溫水煮蛙的遊戲，首批被捉的是示威者和政治人物，想釋出的訊號是「針對一小撮人」，殺雞儆猴，字數有限，不贅。言猶在耳，一些敢言的媒體被全方位整頓，單計主流媒體如有線（1097）旗下新聞部要員總辭、香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被檢控⋯⋯

最新就有《蘋果日報》母企壹傳媒（282）大股東黎智英被保安局凍結所持有71.26%股份，以及他所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。

整頓好政治反對派和監察政府的媒體，遊戲就到「鬥地主」，上演像毛澤東於50年代的土地改革運動，把地主的土地沒收。

政府繼4月初使用《收回土地條例》向長實（1113）和恒地（012）收錦上路地皮，5月就向新地（016）和新世界（017）亮劍，把元朗和粉嶺的私人土地沒收，聲稱要興建資助房屋，四大家族人人有份。除了地產商，那些因2019年而聲名大噪的元朗鄉紳也不能倖免。

現在的政權根本不是走論功行賞模式，鄉紳莫以為自己可以複製1967年暴動後，因支持港英政府得到獎賞，獲政府在1972年12月實施「小型屋宇政策」（即丁屋政策），反而是你在2019年瞓身幫拖，最終結果反而是有丁屋大王被ICAC拘捕，又有連祖屋也被政府以《收回》沒收私人財產。

現在《收回》無定向發炮，無人摸得清政府收地的思路，因為政府收的不是長時間無發展的土地，而是一些明明已經規劃好的土地，似乎沒有邏輯可言，表面上站在道德高地，實際可能是下馬威。

對內，香港政府和紀律部隊早被架空，雖生猶死；對外，搞了政治人物、傳媒、商家、鄉紳，下一個目標會是誰？看過某黨歷史的，似乎不難猜到，這個社會除了有牌爛仔，還有一些活躍於地下經濟的無牌爛仔，以後香港的12點後誰來話事，你話呢？

電影《大丈夫》中「九叔」與一班死黨偷偷到夜總會玩樂，豈料一班老婆殺上門突襲，「九叔」為幫兄弟逃走，犧牲自己。回看今天的香港，誰是「九叔」？你們玩樂之際，又有沒有珍惜過「九叔」？你會不會成為下一個「九叔」？

十一少

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