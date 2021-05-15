房屋供應緊張，新界東北發展區成為政府急速起動，興建公私營房屋的新供應「重倉」。政府火速開發之際，區內一帶農地早已落入地產商財團以至官員手中，包括前任發展局局長陳茂波，27年前已購入3幅古洞北農地，隨即引來利益衡突之嫌。爆發「誠信危機」下，陳茂波將有關農地轉予其妻子家人圖「割席」。而本港樓價在疫情等經濟危機下仍未倒下，相反，地價升勢驚人，新地（016）上月以勇進姿態斥資86億元，每方呎樓面地價逾7,100元搶奪古洞首幅官地，周邊早年平價取得土儲的包括四叔旗下恒基地產（012）固然笑逐顏開，陳茂波「家人」持有土地亦受惠政府徵地賠償，水漲船高，升價千萬元。

新界東北規劃發展早於1990年代提出，並於1999年起由當時的規劃署及拓展署對外諮詢，但最終無疾而終。直至2007年時任特首曾蔭權提出《香港 2030：規劃遠景與策略》建議落實新發展區的發展，以應付香港長遠住屋需求，才於2008年年中再次展開相關研究，並於2013年完成相關研究。不過完成相關研究後，自2013年時任發展局局長陳茂波開始推銷東北發展計劃，卻被揭發於發展區內擁有農地，將受惠於政府徵地賠償，然而事前並沒有申報相關利益衝突。時至今日，陳茂波地位攀升至財政司司長，涉事的土地價值亦水漲船高，價值已近2,000 萬元，升價超過55倍。

新地推高地價 恒地用地受惠 價值暴增近五成

地政總署每年4月及10月，都會修訂收回土地特惠補償率，至今新市鎮農地補償率，為每方呎1,308元，以陳茂波家族持有的3幅相連地皮，佔地近1.5萬方呎計，總值1,962萬元。不過相關補償率最高峯時期，為2019年10月，當時為1,389.6元，即相關土地當時已經市值2,084.4萬元，以3幅用地於1994年買入價35萬元計，已升價逾2,000萬元。惟樓市其後受肺炎疫情影響回落，補償率都有所回落，不過以目前樓市攀升速度，10月前大有機會突破2019年高位，相信地段總值更能隨之水漲船高。

各大發展商亦一早已經在區內插旗，目前以恒地（0012）最為受惠。恒地早於2018年，在古洞北第24及25區中間位置，完成一幅地段補地價，並已經獲批建築圖則。當時補地價金額高達12.35億元，每方呎地價約3,643元。每方呎補地價僅約3,600元的恒地古洞北用地，就算買入農地價已經要過千元，若然以旁邊新地7,100元地價作標準，每方呎即賺逾2,400元。以該地地段面積約5.65萬方呎，可建樓面近34萬方呎計，單此一幅用地，恒地賬面已經升值逾8億元。

至於農地儲備，恒地年報為四大發展商中相對明確。年報中指，集團旗下於粉嶺北及古洞北新發展區內，共有138萬方呎農地，除了在粉嶺北有3幅土地符合原址換地之條件，共涉及逾60萬方呎土地外，其餘約78萬方呎，將會由政府以現金補償方式收回，若然以上述1,308元收回金額計，目前恒地已經可獲補償金約10.2億元，而且相信發展商買入這些農地的價格，並不會超出陳茂波當年買入價多少。

長實最少兩用地申改劃 兩用地政府收回

長實在區內共有4幅用地，其中2幅在政府的規劃大綱中，屬於住宅密度第二區用地，即用地最高地積比率為5倍，第26區D用地則為住宅密度第一區用地，最高地積比高達8倍；至於距離古洞北站最遠、最北的一幅用地則被劃分為政府用地。因此原本長實在2018年申請改劃4幅用地，最終都撤銷申請，相信主要由於港府已經完成改劃。長實早前亦入紙城規會申請，將2幅住宅密度第二區用地，申請放寬地積比兩成。

資本策略及泛海集團在區內都有幅大型用地，被劃分為第二區用地，亦向城規會申請放寬地積比，計劃興建涉及2,593伙的大型屋苑；連紡織製造商晶苑，由於有用地獲劃分為綜合發展區，申請發展為涉及49幢三層高洋房及478個分層單位，共涉527伙。

至於新世界（0017）及新地（0016)，兩大發展商的農地儲備比較集中在元朗屯門一帶，北區反而相對較少。以新世界為例，其去年年報披露，持有位於北區共248.88萬方呎農地，但其上水烏鴉落陽石湖新村用地已經多達逾35萬方呎，料在古洞北發展用地亦未必有很多，但就算只有50萬方呎農地，都已經可以獲得逾6.5億元的補償金。

張翹楚：政府收地價料隨地價增長

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，新地超過86億元超高地價投地，確實出乎市場預料。張翹楚認為新地高地價投地，背後可能考慮商業樓面的應用，尤其發展商本身都擅長管理大型商場，而且鄰近亦有大型屋苑天巒，就算住宅樓面發售價只能「打和」，都可以透過商業樓面獲利，因此新地自然不介意出高價投地。雖然超高地價暫時只此一幅，未必足以作為「市價」，影響政府收回土地特惠補償率。

但是張翹楚亦指，根據過往官地投地趨勢，地價只會因而越來越高，其後推出的古洞北住宅用地，就算短期內的地段，未必有高逾7,000元的地價，恐怕每呎樓面地價都要6,000元以上。即是說，古洞北未來的地價只會越趨增長，政府的收地補償金亦只會「蒸蒸日上」。不過張翹楚認為，底價高有得亦有失，日後區內發展商若然要申請改劃，相關用地涉及的補地價，變相即時拉高至7,000元水平，變相成本因而大增。當然羊毛出自羊身上，最終仍然要由買家「埋單」。

羅庭德：雖然古洞北人口規劃將達11萬 但規劃方式混亂

北區區議會主席羅庭德指，目前古洞北規劃，一如複製將軍澳區的發展方式，先發展公營房屋進駐，輔以各項生活配套，例如古洞北第19區規劃用作興建公營房屋，預計2022年至2024年完成地盤平整，2026年至2028年分階段落成，提供9座物業共9,200個單位，預計2.3萬人口入住，即首批公屋住戶已經可以在2026年入住。

整個古洞北規劃，計劃上將多達11萬人入住。但羅庭德認為，人口眾多，但政府實行的規劃方式，並非考慮產業結構規劃，即如舊時的上水聯和墟規劃，旁邊為工廠大廈，工廈的工人到旁邊聯合墟消費，居住的公屋亦就近，整體產業結構考慮得出的規劃方式，井然有序。然而政府就算提倡物流行業，而物流應該雙向來往才為物流，但政府就算操辦農業園，在附近辦理科技園，都並未考慮生產作業往來內地交易，所有配套都只是想將交通網絡鋪設至中環等核心金融區，環繞金融保險行業規劃，但同一時間數以十萬人從北區南下中環，是沒有可能的。

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