本文集中分析兩件事：一、美國消費市道；二、油價走向。

美國4月零售銷售按月意外零增長，差過市場預期，但要留意，3月份政府派錢谷大基數，4月派錢效應減退但零售數據仍能維持高位，反映市民消費意欲仍高，分析指消費目標由「貨品」轉為「體驗消費」，例如由買日用品轉為到餐廳食飯，意味美國疫苗接種率提升至3成後，經濟逐步重啟，生活漸轉正常，對服務行業的復蘇有利。

數據顯示，自去年疫情以來，美國家庭大縮開支、積穀防飢，儲蓄額至少大增2.3萬億美元，適逢踏入北半球夏季，外出活動消費的機會增加，預料未來數月的零售銷售仍會強勁增長，內陸航線為主的西南航空（LUV）、擁有多個知名品牌如Red Lobster、Olive Garden的達登餐飲（DRI）、酒吧復業受惠股波士頓啤酒（SAM）可睇高一線。

油價方面，紐約期油周線圖處於突破邊緣，上周美國最大油管系統Colonial Pipeline遭俄國駭客入侵癱瘓，最後繳交500萬美元「贖金」才換取自由，網絡安全之落後令人震驚。事件發生後，美國多省居民囤油自保，雖未令油價大升，但小心這只是一連串網絡攻擊的序幕，如再有下一單，配合美滙疲弱，紐油爆穿70美金可期。

基本因素方面，國際能源局（IEA）日前表示，疫苗推動全球多國經濟邁向正常化，石油目前供不應求，即使伊朗宣佈增產，而印度疫情仍在惡化，亦無阻需求持續回暖。當局預期，今季全球石油短缺預期為每日15萬桶，年底前預期升至250萬桶。

魏力

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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