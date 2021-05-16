Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有香港投資客戶以約120萬元，購入保頓市一房公寓單位，單位原本已有租客，租務情況理想且穩定。連租約買的物業能快速收到租金，省卻找租客的煩惱。此外，買家不需負擔裝修、添置傢電等費用，能減輕置業額外開支，預計租金回報有6%。

張明珠指近月對於大曼徹斯特地區的物業查詢持續增加，當中保頓市（Bolton）是港人較常詢問的城鎮。保頓市獲選為全英國最受家庭歡迎的居住地之一，當地政府更投資超過十億英鎊打造五大市區發展計劃，發展勢頭強勁。保頓交通便利，距離曼徹斯特市中心約20分鐘火車車程，但樓價僅為曼徹斯特的三分之一，吸引不少投資者的目光。

樓盤位於當地心臟地帶，步行僅5分鐘到當地地標維多利亞廣場及市政廳，步行10分鐘到火車站。購物亦十分方便，步行5分鐘即達購物商圈，有大型購物中心及售新鮮食材的室內街市，生活便利。而且保頓校網強勁，市內有30間獲Ofsted「優秀」 評級的學校，可說是自住、出租均相宜。

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