韓裔基金經理Bill Hwang持有的家族基金Archegos Capital爆倉，多隻被大幅拋售的股份，吸引「金融大鱷」索羅斯掃貨，在上季撈底的股份價值達3.75億美元（約29億港元），以最新股價計仍然坐艇，合共暫蝕16%。

索羅斯旗下的索羅斯基金，上周五在美國證券交易委員會（SEC）上載首季持倉變動，顯示他掃入多隻Archegos爆倉的股份，包括買入市值1.94億美元的ViacomCBS（美：VIAC）；近7,700萬美元的百度（9888）；市值4,641萬美元的唯品會（美：VIPS）；市值3,384萬美元的騰訊音樂（美：TME）；以及共2,345萬美元的Discovery（美：DISCA、DISCK）。《彭博》引述知情人士報道，這些股份均是Archegos爆倉後才買入。

據索羅斯基金披露數據顯示，目前ViacomCBS已佔其持倉3.64%排第6、百度佔1.44%排第14，唯品會及騰訊音樂持倉不足1%，分別持倉排第26及37位。

騰訊音樂撈完再跌25%

不過，暫時這些股份都變成蟹貨，其基金持有430.8萬股ViacomCBS，平均價45.1美元，以上周五收市價38.91美元計，帳面蝕13.7%或2,667萬美元；而35.4萬股百度平均價217.55美元，較最新股價186.21美元蝕14.4%。至於155萬股唯品會平均價29.86美元，暫蝕15.5%、165萬股騰訊音樂平均價20.49美元，蝕25.8%、兩類共60萬股Discovery亦蝕約17%。5種股份帳面虧損合共6,070萬美元，平均蝕幅約16%。

索羅斯基金投資總監Dawn Fitzpatrick在3月接受彭博訪問時表示，「當市場混亂發生時，在事實與環境支持之下，我們不止雙倍、還要三倍入市。」她指出，去年3月疫情引發股災時，該基金已加碼40億美元入市，截至2月底止一年回報30%，資產管理規模達270億美元。

索羅斯基金上季持有45億美元股票，較前一季下降7,700萬美元，當中完全沽清了大數據分析公司Palantir（美：PLTR），持倉比重從8.21%降至零，料獲利甚豐，但基金早前已表明不認同Palantir的商業模式，對早年入股感到後悔。

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