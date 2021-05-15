【本報訊】人稱「舖王」的鄧成波前日中午辭世，享年88歲。鄧獲行家尊稱為「波叔」，本來近年將業務交予兒子打理，卻因過度擴張及受疫情打擊，屢傳財困，波叔出山力挽狂瀾，不惜借財仔撲水，更於去年沽售百億元物業填數。回顧他的成王之路，亦非一帆風順。

鄧成波家屬發言人表示，於本月14日中午，鄧成波在一眾家人陪伴下於養和醫院安詳辭世，享年88歲。據悉鄧成波於5月6日入院，留院9日後離世。發言人指，鄧成波先生一直奉行「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」的處世及營商哲學，重情義、講信用，深受敬重。家人將秉承其遺志，同心合力發展家族業務，並為國家、為社會積極貢獻。

發言人感謝各界友好的懇切關心及慰問，以及養和醫院醫護團隊的悉心照顧。有關喪禮安排詳情，家人將適時公佈。

白手興家 炒樓賺第一桶金

外界對鄧成波的印象都是其坐擁物業王國，贏得「舖王」美譽。波叔白手興家，5歲喪父，20歲做霓虹光管招牌工程學徒，六十年代末期開始投資地產，當時40歲出頭的他專注炒賣西環一帶的住宅樓花。經炒樓賺到第一桶金後，波叔在七十年代與友人於觀塘合資開酒樓，因此對商舖有認識，並開始炒賣舖位。

波叔生前持有至少逾200項工商舖物業，遍佈港九及新界，他擅長將商舖改頭換面，經典一役於1991年以6,000萬元購入旺角奶路臣街8至8A號的豪門酒樓，改革後蛻變成今日知名的旺角電腦中心，後來在2004年以3.93億元轉售，勁賺近3.4億元。

1996年波叔計劃將當時逾70億元物業上市，為此更瘋狂掃貨，但翌年金融風暴，不但令上市大計泡湯，為減輕財務負擔，還需將多項商舖交易撻定或踢契才可「甩身」，需時一年才可東山再起。波叔後期的投資漸趨多元，如乘着政府提出活化工廈政策，大舉投資工廈市場，於2007年開始入股鐳射影音，兩年多後將之以2.15億元售予內地家電連鎖企業蘇寧電器。

交棒兒子 過度擴張頻撲水

近年波叔將物業王國交棒予兒子打理，其子鄧耀昇2013年成立陞域集團（Stan Group）大搞酒店及餐飲業，但生意過度擴張，市場屢傳舖王陷入財困，本計劃明年將部份業務上市，惟遇上社運及疫情，令業務大受打擊。波叔去年6月更承認向銀行及財務公司撲水，且年息極辣，「銀行利息梗係好啦（指息口較低），但銀行都借到爆，咁就貴啲都要借，要供樓維持商譽。」寄望疫苗可令業務翻生，惟現在或成為他最終的遺憾。