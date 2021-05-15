今年財政預算案，提出研究引入累進差餉制，以及為自住物業提供恒常寬減，筆者對此絕對贊同。過去兩年，香港經濟衰退，政府出現破紀錄財赤，自然要想辦法開源節流。自從九七回歸後，每逢政府出現財赤，便有人提議引入銷售稅，藉此增加政府稅收，並且可以擴闊稅基和穩定政府收入。

銷售稅屬累退制 不利基層

過去十多年，筆者已多次撰文，指出銷售稅屬累退制，即較富裕的階層，收入大部份用作投資，花費在日常生活支出的比率相對較低，要負擔的銷售稅亦相對較少。政府引入銷售稅，只會令基層市民及中產階層百上加斤，亦增加香港中小企的營商成本。

此外，銷售稅無助穩定政府收入，過去經驗顯示，每逢香港出現經濟衰退，GDP下降，零售業及本地消費的跌幅遠遠高於GDP的跌幅。若然政府倚賴銷售稅，這方面的收入亦會較為波動。

過去筆者一直指出，差餉本身是一個十分穩定，而且稅基廣闊的稅項。根據政府資料，現時全港約有338萬個應繳差餉物業，包括296萬個住宅物業單位及42萬個非住宅物業單位。政府若不提供寬減，向所有物業徵收5%差餉，今個財政年度可為政府帶來約340億元稅收。換言之全港338萬個物業，一年租值約6,800億元（6,800億元x 5%=340億元）。

若然政府推行差餉累進制，類似現時薪俸稅制，並且提供自住物業恒常寬減，例如每月6,000元租值免繳差餉，之後租值越高差餉徵收率便越高，此舉可望增加政府差餉收入，亦可以縮窄貧富差距。現時政府寬減差餉，最受惠的是那些持有大量物業的地產商和大業主。由於差餉寬減，令物業空置成本降低，變相鼓勵他們囤積居奇。倘若政府向每月租值超過10萬元的超級豪宅徵收20%，甚至40%差餉，促使業主大幅調高租金，令超級豪宅的身價提升，相信喜愛炫富的超級富豪也樂於接受。

其實政府若想引入累進差餉制，只須改變徵收率便可達成，毋須花費時間研究。現時的政治制度，明顯是保護既得利益者，包括地產商和大業主，加上明年3月是特首選舉，相信累進差餉制會跟之前的空置稅一樣，最終都是「壽終正寢」。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人