【本報訊】新盤市場仍熱，黃竹坑上蓋晉環上兩個周末開售均「一Q清袋」，昨第三輪賣160伙，市場消息指，全日售出120伙，佔比75%，當中三、四房大單位已沽清。

維港滙三房3,147萬成交

晉環昨開售160伙，來自4號價單，首度推出20伙開放式戶，另20伙一房、70伙兩房、40伙三房和10伙四房單位，面積289至1,135方呎，折實價958.1萬至3,972萬元，折實呎價30,610至38,698元。

會德豐地產等五家發展商合作的長沙灣維港滙I期，昨招標售出1座21樓B室，實用面積948方呎，屬三房套房間隔，售價3,147萬元，呎價33,196元。會地系內四新盤昨售5伙，套現近8,000萬元，其中啟德Monaco系列沽3伙，套現4,664萬元。

新世界（017）元朗瑧頤沽出最後一伙，為1樓A1室，面積577方呎，成交價939.2萬元，呎價16,277元。項目共沽出313伙，套現逾18億元。

另外，麗新（488）及帝國合作的將軍澳藍塘傲同日售出最後一伙，1座頂層B室，面積684方呎，兩房間隔，連天台365方呎，成交價1,976萬元，呎價28,889元。買家選用1440天長成交期付款。