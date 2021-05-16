樓市持續暢旺，據地產代理統計的十大屋苑，本周末錄得約25宗二手買賣，較上周17宗增加近5成。紅磡黃埔花園最旺，錄得5宗﹔其次是鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊，各錄得4宗。觀塘麗港城是唯一「零雞蛋」屋苑。

中原地產文家輝表示，置業需求強勁，嘉湖山莊成交穩定，本月首16日錄27宗成交，平均呎價約11,380元。分行剛促成景湖居5座中層B室成交，實用面積630方呎，三房兩廁間隔，以649.8萬元沽出，呎價10,314元。新買家為同區上車客，已留意嘉湖一段時間，眼見近月市況持續暢旺，所以開始出動睇樓，睇樓後覺得上述單位外望開揚景緻，且業主肯減價20萬元，故即睇即日決定入市。

原業主則於2003年7月以108萬元買入單位，持貨近17年轉售，賬面獲利541.8萬元，單位大幅升值5倍。

另市場消息指，鰂魚涌康怡花園M座高層14室，實用面積882方呎，以約1,800萬元沽出，呎價逾2萬元，成交價創屋苑今年新高，亦是同類單位歷史次高。同類單位最貴紀錄為J座高層12室，實用面積902方呎，去年7月以1,868萬元易手，呎價20,710元。

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