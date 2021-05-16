一手市場大額成交湧現。新地（016）港島南區壽臣山洋房Shouson Peak，錄得超過2年來首宗成交，以近3億元賣出其中一幢洋房。據一手成交紀錄冊，項目11B號洋房，實用面積3,601方呎，連1,196方呎花園、750方呎平台及424方呎停車位，透過招標以2.95282億元易手，呎價8.2萬元。

Shouson Peak提供31幢洋房，前地監局主席陳韻雲及歌星陳奕迅等亦為屋苑業主。資料顯示，陳奕迅2013年斥逾2.3億元的一幢獨立屋，實用面積3,238方呎，呎價逾7.1萬元。

本周末一手市場錄得逾320宗成交，其中會德豐旗下將軍澳日出康城Malibu 3B座頂層67樓A室特色戶，實用面積1,305方呎，連702方呎天台及87方呎平台，成交價3,298萬元，呎價25,272元。

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