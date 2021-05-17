《彭博》引述知情人士透露，中國華融資產管理公司獲中國工商銀行達成融資協議，可確保在8月底前能足額償還到期債券，集團目標在此前公佈2020年度業績。

據報，內地金融監管當局已作出協調，安排流動性計劃助華融渡過難關，包括中國工商銀行等國有大型商業銀行機構資金支持，但目前不確定8月底後的援助是否會延續。

自從華融金控（993）未能在3月尾按期公佈2020年業績後，其離岸美元債陷入崩跌，市場對其還債能力感到疑慮。《彭博》數據顯示，8月底前華融及旗下子公司將面臨約28.3億美元的境內外債券到期，包括本周四（20日）將到期的3億美元債，而境內外債券總存續規模約410億美元，中國財政部是中國華融的大股東。中國華融、中國銀保監會和中國工商銀行暫未對消息作出回應。

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