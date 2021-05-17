低息環境下，滙豐將盈利重心放在亞洲財富管理業務，香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指出，今年將會增聘300至400名財富業務相關專才，目標未來五年高淨值客戶盈利翻倍。

滙豐早前宣布投資35億美元拓展亞洲財富業務投資計劃，今年會在亞洲延聘超過1,000位財富管理專才。伍楊玉如指，作為計劃其中一部分，香港區今年將會增聘300至400人，目前已聘請目標約4分之1的人手，當中部分會負責大灣區業務。隨著人手增加，該行願景是五年後能夠帶動香港高淨值客戶盈利增加接近1倍。

早前「跨境理財通」實施細則出爐，總額度暫定1,500億元人民幣，並設有個人額度100萬元人民幣。外界普遍預期理財通有望於7月開通，伍楊玉如指，滙豐系統已經做好十足準備，而試行測試約需時一個月。

至於產品方面，業界預期理財通初期會先推出中低風險產品，她指出，滙豐除會有基金及債券上架，亦有意提供混合資產類別的產品，例如債加小部分股票，滿足內地投資者追求高回報的需求。雖然內地投資者較進取，但她認為始終本身缺乏渠道投資香港產品，預期理財通推出初期反應仍會熱烈。

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