今日為世界電信和信息社會日，工信部公佈，至4月中國已累計建成5G基站逾81.9萬個，較今年1月升10萬個；佔全球比例約為70%；5G手機用戶連接數達2.8億，佔全球比例超過80%。

工業和信息化部有關負責人表示，將持續推進5G快速健康發展，持續提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平，著力打造融合應用生態。同時，穩中有進推動6G發展，深入開展6G應用場景研究，著力推動關鍵技術創新突破，積極促進國際交流合作。

中國工程院院士鄔賀銓曾預測，今年中國5G建設將加快，全國有望新建5G基站超100萬個。

中國移動（941）董事長楊杰表示，目前已累計開通5G基站超過46萬個，為全國地市以上城區、部分縣城及重點區域提供5G獨立組網商用服務。

至3月中國移動5G用戶數為1.89億戶，中國聯通（762）為9,185萬，中國電信（728）為1.1億戶。

但上周天風國際分析師郭明錤最新發表的報告指，未來5G手機滲透率將會減緩，預期在2022年按年下跌約50%，Android 5G手機需求低於預期、供應改善導致競爭激烈的挑戰。

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