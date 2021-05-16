IPFS技術其實有很廣泛的應用。舉例一套非常受歡迎的劇集，在高峯時候如果同一個網絡之下有10名用戶在同時觀看相同的檔案，伺服器就需要預留超過影片頻寬的10倍網絡流量。但其實影片串流資料都是重複的，只要實現用戶之間交換資料，可以節省大量伺服器的頻寬流量，提升使用者體驗。因此網絡巨頭公司其實也在研究使用點對點檔案分享相關技術，例如Netflix去年已測試使用IPFS技術提供串流服務，主要為了應付高清影片對高頻寬的需求。因此可以預期，互聯網企業會成為IPFS技術發展的重要推動力量。

時間值確保檔案真實

筆者親身試用了IPFS系統，只要把目標檔案上傳，系統會為該檔案創建出獨一無二的內容網址並立刻做種。由於網址是以內容為本位，網址是包括了該檔案的hash，而只要把檔案的一個bit改動，整個網址也改變，因此可以很容易知道檔案是否原汁原味。IPFS也有自已的獨特DNS系統，懂得為IPFS檔案配上易記的網址，最終令到冗長的hash網址變得輕鬆易記，使用上也和一般的網址沒有太大分別。另外，備份檔案建立的時間點也要絕對準確，因為這樣才能證明檔案是在該時間點建立，防止有心人在事後建立假備份檔案意圖掩蓋真相。由於區塊鏈記錄了每個區塊在甚麼時間點建立，而且是公開透明的，建立了就不能修改，因此十分適合用於檔案備份。簡單而言，如果使用IPFS作為伺服器，理論上不需要擔心檔案被刪或被偷龍轉鳳，傳媒機構可考慮應用這些技術方案保存重要新聞檔案。