由順豐控股分拆的順豐房託（2191）今日掛牌，半日報4.26元，較招股價4.98元跌14.4%，不計手續費，抽中一手虧損720元。

上周五順豐房託公佈，錄得近1.9萬份申請，超購約4倍，一手中籤率60.01%，抽4手（4,000股）穩獲一手。該股在暗盤反應一般，在輝立交易平台一度跌2.61%。

順豐房託擬發行5.2億個基金單位，公開發售股份佔10%，集資最多26.8億元，今年預測年化每基金單位分派收益率為5.3至5.9厘；保薦人為星展亞洲融資，瑞信及摩根大通為聯席全球協調人。

順豐房託於去年10月23日在港成立；是次引入兩名基石投資者，包括中國東方資產管理，以及加拿大資產管理公司CI Global Asset Management，共認購5,000萬美元（約3.9億港元），佔總集資額約15%。其行政總裁兼執行董事翟迪強表示，順豐房託於香港上市為集團策略性部署融資之一，將成為集團主要的融資平台，資金將用作其他發展。

順豐預計今年首季錄得史上首次虧蝕，而且更高達11億元人民幣（約13億港元）。

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