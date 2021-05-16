盈富基金（2800）自1999年成立至今，道富環球投資管理亞洲一直擔任基金管理人，道富銀行則任基金信託人。倘盈富管理人換馬，當下環境難免惹外界聯想，美資機構在港受壓；但有分析認為，追蹤指數基金其實是很機動性操作，並無重大敏感或引伸利益關係，事件起因是美制裁令導致基金無法追蹤禁投令股影響商業操作，單以此引伸對香港金融中心地位受損等論述，未必合適。

或影響人手調配

消息指，反而道富在港聘有逾百人團隊，從事管理人及信託人工作，未來若在盈富角色有變，人手調配是另一關注。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，若撤換美資管理人角色，當此時勢好難避免外界不作聯想，像香港美商會調查報告指，逾四成員工考慮或計劃離港。不過，他謂道富事件源於美國制裁影響商業操作，美資機構可能亦有責任向美國游說，協助掃除制裁風險潛在威脅，「畀香港政府有信心用佢，唔會一時一樣」。

「基金教父」雷賢達指，若因更換管理人引伸對本港國際金融中心地位受影響，或外資在港受壓等論述「唔應該」，香港是中國重要集資渠道，相信外資亦想參與及擴大在中國市場份額。

市場上同樣追蹤恒指的交易所買賣基金，包括恒生銀行（011）旗下恒生投資管理營運的恒指ETF（2833），該基金信託人是美資行花旗；另外中資南方東英亦於本月初推出南方恒指ETF （3037），兩隻基金資產值分別為480億及1.6億元。

事實上，自年初盈富宣佈不對禁令股有新投資後，基金出現被贖回情況。由1月7日至上周五，基金發行單位由38.83億股，減至33.09億股，縮減14.8%；基金規模由1,076億元跌至933億元，相差13.3%，而同期恒指則升約1.7%。