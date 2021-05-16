本文集中分析兩件事：一、美國消費市道；二、油價走向。

美國4月零售銷售按月意外零增長，差過市場預期，但要留意，3月份政府派錢谷大基數，4月派錢效應減退但零售數據仍能維持高位，反映市民消費意欲仍高。適逢踏入北半球夏季，外出活動消費的機會增加，預料未來數月的零售銷售仍會強勁增長，內陸航線為主的西南航空（LUV）、擁有多個知名品牌如Red Lobster、Olive Garden的達登餐飲（DRI）、酒吧復業受惠股波士頓啤酒（SAM）可睇高一線。

油價方面，紐約期油周線圖處於突破邊緣，上周美國最大油管系統Colonial Pipeline遭俄國駭客入侵癱瘓，最後繳交500萬美元「贖金」才換取自由，網絡安全之落後令人震驚。事件發生後，美國多省居民囤油自保，雖未令油價大升，但小心這只是一連串網絡攻擊的序幕，如再有下一單，配合美滙疲弱，紐油爆穿70美金可期。

基本因素方面，國際能源局（IEA）日前表示，疫苗推動全球多國經濟邁向正常化，石油目前供不應求，即使伊朗宣佈增產，而印度疫情仍在惡化，亦無阻需求持續回暖。當局預期，今季全球石油短缺預期為每日15萬桶，年底前預期升至250萬桶。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

魏力

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