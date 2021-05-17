市民買樓意欲高漲，帶動多個二手屋苑創新高價。中原地產文家輝表示，置業需求強勁，天水圍二手成交穩定，本月首16日錄50宗成交。分行剛促成慧景軒3座極高層D室成交，實用面積為869方呎，四房兩廁連儲物房間隔，外望開揚后海灣景，以1,048.8萬元沽出，呎價12,069元，創天水圍二手分層單位歴史新高。

文家輝指，新買家為換樓客，已留意慧景軒四房單位一段時間，奈何自住單位未賣出，所以只能預早睇樓，不能落實成交。最近賣出自住單位後，即出動睇樓，唯慧景軒四房戶鮮有放盤，之前已睇部份單位亦已成交，適逢上述單位肯減價30萬，故買家即睇即日決定入市。

原業主則於2015年6月以667萬元買入單位，持貨近6年轉售，賬面獲利381.8萬元，單位期內升值約57%。

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