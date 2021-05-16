【本報訊】近年地價升勢驚人，新地（016）上月斥86億元，每方呎樓面地價逾7,100元搶奪古洞首幅官地，周邊早年平價取得土儲的包括「四叔」李兆基旗下恒地（012）固然笑逐顏開，而前發展局局長陳茂波，27年前購入三幅古洞北農地，當年35萬元買入，現升值至近2,000萬元，升幅逾55倍。

恒地一幅地皮升值8億

陳茂波家族持有的三幅地皮位於古洞北河上鄉路附近，佔地近1.5萬方呎，三個地段原本由MR CHAN MO PO（陳茂波）於1994年4月以35萬元買入，後透過提名方式轉由國萬實業有限公司持有，相關公司公司董事包括許嘉麟及區紹恩，前者為陳妻許步明親屬，後者則為許的姐夫區長城相關人士。

地政總署每年4及10月，都會修訂收回土地特惠補償率，至今新市鎮農地補償率，為每方呎1,308元，以陳茂波家族持有的三幅相連地皮，佔地近1.5萬方呎計，總值1,962萬元。不過相關補償率最高峯時期，為2019年10月，當時為1,389.6元，即相關土地當時已經市值2,084.4萬元，以三幅用地於1994年買入價35萬元計，已升價逾2,000萬元。惟樓市其後受肺炎疫情影響回落，補償率都有所回落，不過以目前樓市攀升速度，10月前大有機會突破2019年高位，相信地段總值更能隨之水漲船高。

新地推高地價後，早已在區內插旗的恒地（012）最受惠。恒地早於2018年，在古洞北第24及25區中間位置，完成一幅地段補地價，並已經獲批建築圖則。當時補地價金額12.35億元，每呎地價僅3,643元，若然以旁邊新地7,100元地價作標準，每方呎即賺逾2,400元。以該地地段可建樓面近34萬方呎計，單此一幅用地，恒地賬面已升值最少8億元或逾五成。

北區區議會主席羅庭德指，目前古洞北規劃，一如複製將軍澳區的發展方式，先發展公營房屋進駐，輔以各項生活配套，例如古洞北第19區規劃用作興建公營房屋，預計2022至2024年完成地盤平整，2026至2028年分階段落成，提供九座物業共9,200個單位，預計2.3萬人口入住，即首批公屋住戶已經可在2026年入住。