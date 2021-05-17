壹傳媒（282）宣佈停牌，以待發出關於保安局公布有關凍結公司控股股東黎智英先生持有的資產，和本公司股權的聲明，而該聲明屬公司內幕消息的公告。

保安局上周五宣佈凍結正被起訴涉嫌違反港版國安法的壹傳媒集團創辦人黎智英，所持有的壹傳媒有限公司（香港交易所股份代號︰282）股份，以及黎智英所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。黎智英現時持有71.26%壹傳媒股份。

壹傳媒行政總裁張劍虹早前表示，集團知悉黎智英先生持有的壹傳媒股份，及黎智英先生名下3間私人公司的銀行戶口被凍結，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務，絕不受影響。

黎智英持股可被沒收 於公開市場「變賣」

綜合法律界及證券業人士意見，保安局局長可申請延長凍結期，隨時超過2年；一旦黎智英罪成，其持有的壹傳媒股份更可能被沒收。

《國安法》實施細則附表3指出，除非已申請限制令、押記令、沒收令或充公令，凍結財產有效期不得超過2年。但保安局局長可向法庭申請延長有效期，並獲法庭信納就有關危害國家安全罪行展開的偵查不能在有效期前完成；如有需要，保安局局長亦可再次申請延期。

法律界人士認為，凍結財產有效期為2年是較長，而且當局可以未完成調查為由申請延期，加上審理案件動輒以年計，變相被告人的財產長期被凍結，由當局監管，直至有關控罪有裁決。

《國安法》實施細則附表3列明，若被告人就某項危害國家安全罪行將被判刑，而法庭裁定該被告曾從有關罪行中獲利，便須釐定所需追討的款額，即該被告犯罪得益的價值。而律政司司長或獲授權人員可向法庭申請沒收令，追討款額。

法律界人士指出，在現行普通法下，涉及違反《有組織及嚴重罪行條例》的罪行，如洗黑錢等，都有相類做法。證券界人士則指出，如被沒收的財產涉及上市公司股份，一般會在公開市場「變賣」，屆時誰人入主壹傳媒成大股東，由市場決定。

此外，台灣《蘋果日報》上周五下午透過App推播發佈社長陳裕鑫給讀者的公開信，宣佈紙本在今日（17日）出刊最後一次報紙後，將在明日起停刊。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略