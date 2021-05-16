上星期美股一輪大上落，再次確認疫情時嘅趨勢：疫情加速科技應用。

接連幾個數字：CPI升4.2%好過預期、美國樓市漸強、股價一早大升、新增職位26萬遠差過預期，一般可能解做通脹或者滯脹之類，但只要疫情下稍為感受一下，就知疫情改變咗工作生態，根本唔需要咁多人做嘢，或者唔需要咁長工時喺工作地點，都可以達相同效率。

有呢個客觀事實，至少可以得出幾個結論：

（1）科技股大跌只係估值嘅問題，而唔係存亡嘅問題，最後你都係要用，而且將會用得更多。啱啱嘅一季業績，科技股強勁增長，成個趨勢仍傾斜向科技股，只係股價跑前咗；

（2）經濟回到疫情前嘅水平，就業都唔會重返同一水平，因為毋須咁多人，科技或流程改良取代咗人手；

（3）就業返唔到以前嘅水平，算唔算經濟過熱，加息救唔到就業又可能打窒經濟增長；

（4）冇咁多人做嘢，少咗人交稅，個個期待派錢，啲錢唔印邊度嚟。

通常越廢嘅政權，就越依賴印鈔同埋基建去刺激經濟，因為兩樣都唔使點用腦。一般政府基建都係無效率嘅財政黑洞，拜登已經啟動兩萬億美元基建方案，某程度又會助長印鈔找數。

美帝版QE就係「無成本，又可以起嘢，點解唔做？」唔做嘅原因，就係有好大嘅自信，國家經濟增長強到解決就業及政府財困等問題，望一望現屆政府施政，已經喺度抄上屆做法，奧巴馬兼Trump2.0炒埋一碟，由拜登一字排開似唔似係一隊有能力嘅人？

所以本欄一直強調，加息只係行政體系奪聯儲局權嘅口號，「你睇佢冇加息、你睇佢幾廢？」到佢安插自己友做聯儲局主席後，就會換另一套講法。可能會減慢買債，或加一次半次息做樣，但QE肯定係美國永久國策，嗰啲咩加息近了，全部當假跌看待。

高明

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