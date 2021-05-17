Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）言論再次觸發比特幣大跌，他暗示Tesla可能或已出售手持的加密貨幣，導致比特幣跌穿44,000美元，一度創2月以來最低水平。

馬斯克今年2月初曾披露，Tesla手持200億美元現金中，拆資15億美元購入比特幣，消息刺激比特幣價格創出當時歷史新高，及後他再指可利用比特幣購買Tesla車款，令該幣一舉衝上6萬美元以上。不過，上周三他反口暫停接受比特幣購車，消息導致比特幣跌穿5萬美元。

而這次馬斯克在Twitter回應一位持續關注加密幣的網友（@CryptoWhale）時，答了一句「的確如此」（Indeed），似乎像確認這位網友有關Tesla早已拋售所有比特幣的預測，承認Tesla可能甚至已出售所有加密貨幣。

這個周末，馬斯克在Twitter上花逾數小時，以回應網友對他轉軚不再支持加密幣的原因，他重申因為擔心比特幣挖礦和頻繁交易，帶來龐大的能量消耗，會加重對環境的破壞，而當時他聲稱集團不會出售比特幣。根據coindesk，比特幣最新報45,133美元。

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