紙品漲價，搵紙業股炒。中國陽光紙業（2002）市值16億元，只及龍頭玖龍紙業（2089）不足3％，估值理所當然較低，但預測PE「低單位」2字頭，亦未免低得離地。

1）陽光生產白面牛卡紙、塗布白面牛卡紙、紙管原紙，主要用於消費品的包裝。去年營收66.74億元人幣（下同），增6％；純利4.98億元，大升42％；上半年佔2.06億元，下半年佔2.92億元。往績PE僅2.4倍。

陽光紙業PE 2.1倍

2）2021年，隱光受惠於産品提價、疫情受控、物流業強勁，預測利。

5.87億元，增18％，預測PE僅2.1倍，較6年平均6.8倍折讓七成。兩大紙業股玖紙與理文造紙（2314），今年平均預測PE 7.5倍，已非偏高，陽光更是嚴重偏低。

3）陽光今年預測PB僅0.34倍，玖紙與理文平均1.05倍。

4）陽光上月配股集資（每股1.5元，配售新股0.859億股）後，淨借貸比率由33％降至29％，遠低於同業。財政改善，估值提升。

5）今年以來，陽光平均每月0.94億股易手，較對上5個月平均急增5倍，佔發行股數高達10％，明顯是「埋位」跡象。

＊陽光現價1.77元，以2月高位2.8元為目標，潛在升幅58％；目標價PE不過3.3倍，仍是抵到爛水平。

同場加映：去年11月9日於3.05元薦買中石化煉化（2386），設目標價4.56元，昨收4.98元，較薦買前大升63％（同期H指只升6點），鴨子煮熟，換馬到姊妹股上海石化（338）。

上石化去年只賺6.45億元，大跌71％，往績PE 28倍。今年首季，產品漲價，賺11.73億元（去年同季見紅12.02億元），年度化計，相等於去年的7.3倍、2019年的2.1倍。年度化PE 4倍，大行平均預測PE 5.1倍。過去6年，平均PE 8.9倍。預測PE 0.56倍，過去6年平均1.28倍。

上石化今年盈利將遠超2019年， 當年最高價4.15元。現價2.02元，目標價照2019年打8折，見3.32元，潛在升幅64％。中信證券睇3.7元，中銀國際睇2.79元。同系中石化燕化及鎭海煉化，早年獲母企私有化，條件優厚，上石化亦可作同様憧憬。

何車

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