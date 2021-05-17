挾港島鐵路上蓋私樓新盤的黃竹坑晉環，項目本月初開賣，不足一個月內銷售近百億元，不過，項目第二輪發售188伙中，有單位買家選擇撻定，料損失定金105萬元。

路勁地產及平安不動產旗下黃竹坑晉環，本月1日展開首輪認購後，相隔一周,即本月8日進行次輪認購。該日發售單位中，有2伙單位撻定，按一手住宅成交紀錄冊顯示，1A座5樓C室，實用面積612方呎，本月8日獲買家2,094.6萬元購入，實用呎價約3.4萬元。按最新成交註冊，買家簽臨時買賣合約後，交易未再未進展，料已選擇撻定，料樓價5%約105萬元定金被沒收。

至於，1A座12樓J室，實用面積387方呎，同於本月8日以1,236.7萬元售出，實用呎價約3.2萬元，同樣簽定臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家損失約62萬元定金。

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