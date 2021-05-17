走抑或留？講緊嘅唔係移民與否，而係手頭上嘅蟹貨，要走貨定留貨。「五窮月」過咗一半，恒指跌咗1.8%，科指跌咗7.4%；相對2月中高位，前者累跌一成，後者累跌三成。新舊經濟股冰火兩重天，揸住新經濟科技股，正如前特首董建華話齋：「留低比離開更需要勇氣！」

近排市場擔心通脹、收水，引發殺估值。殺得最甘係科技股，一來因高估值，二來因反壟斷政策風險。若果成倉蟹貨，點執倉好？首先，沽走冇實質業務但估值遠超市價者，只留盈利派息有景、管理層作風穩健嘅行業龍頭；其次，現金持倉取代孖展持倉，心理壓力冇咁大！

周一（17日），恒指升0.6%，受制10天線，而10天、20天、50天線相繼跌穿100天線，除非重上該線企穩，否則只屬弱彈。本周焦點落喺科技股季績上，包括明日（18日）百度（9888）、網易（9999）；周三（19日）京東（9618）；周四（20日）騰訊（700）。另外，恒指季檢周五（21日）揭盅，首次反映改革諮詢結果。

恒指將有五大變動，當中，成分股數目將由55隻，到明年中前增至80隻，最終100隻。明年中前5次季檢，平均每次可增5隻。成份股權重上限將劃一為8%，包括同股不同權或第二上市，意味騰訊、友邦（1299）權重將下調，阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）則上調。

執倉又好，揀股又好，都要盈利前景看俏、派息穩定。隨着香港疫情受控，加上政府暑假推出電子消費券，本地餐飲、零售料可加快復蘇，領展（823）可望受惠。領展上年11月重拾升軌，近月試破上年3月阻力，現價72.35元，預測市盈率26倍，預測股息率4厘，向來派息穩定。綜合券商目標價，平均約82元。

割柑人

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