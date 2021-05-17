特許金融分析師CFA協會今天宣佈成立特殊目的收購公司（SPAC）工作小組，以保障投資者權益，加强市場監管。

特首林鄭月娥早前開聲，強調要對上市機制「拆牆鬆綁」，急急引入SPAC。CFA協會總裁兼首席執行官傅孟琳（Margaret Franklin, CFA）表示，由於SPAC熱潮席捲全球，他們期待全面探討投資者保障及市場公平性等問題，「我們計劃與來自不同領域的專家，共同研究實踐SPAC的最佳方案，以及需要加强監管的領域。」

他指出，SPAC衍生的潛在顧慮很多，例如保薦人經驗是否足夠，尤其以知名人士作招徠的SPAC，而未能完成併購的SPAC，若不能退回全數投資，或令上市後買入的散戶蝕本。相比傳統IPO的上市方式，SPAC披露資料相對寬鬆，面對目前SPAC及私募基金的激烈競爭，往往SPAC付出的併購代價過高，有機會攤薄日後回報。

CFA協會指，SPAC工作小組將由市場參與者、SPAC從業員、交易所代表、學術界及法律界專家組成，目標是於未來一年進行季度討論，研究SPAC的結構特徵和披露要求、相關上市標準、銷售實務、內在利益衝突，或具誤導成分的業績等。小組將於2022年初發表研究報告，將向全球監管機構和政策制定者提出政策建議。

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