新冠肺炎肆虐全球，揭露環球醫療體系的不足，加上人口老化嚴重，醫療需求有增無減。內地醫藥行業正步入高速發展時期，專門研發微創手術器械及設備、去年上市初期爆升的康基醫療（9997）看準未來趨勢，進軍手術機械人市場。康基副總經理尹自鑫接受本報專訪時直言，冀打破康基過往低端耗材企業的定位，除繼續豐富現有產品管線外，亦會透過投資及合作，加大在手術機械人的佈局。

由於微創手術可減少術中出血情況及傷口大小，病者康復時間較短，故成為近代外科手術的主流；但醫療技術日新月異，手術機械人已被廣泛應用至不同外科手術，手術精準度大大提升。作為國產微創手術器械（MISIA）龍頭，康基於年初斥8,000萬元（人民幣，下同）入股研發手術機械人的精鋒醫療，希望從中分一杯羹；精鋒醫療預計，最快於今年內展開臨床實驗。

目前全球市場仍由美國Intuitive Surgical（美：ISRG）的達文西手術機械人（da Vinci surgical systems）一家壟斷。Intuitive Surgical於千禧年以招股價9美元上市，股價至今翻了92倍；疫情成為股價催化劑，自去年初的591美元升至上周二（11日）的834.8美元，升幅逾4成。年報顯示，去年收入高達44億美元（341.7億港元），平均每個機械人價格為150萬美元（1,165萬港元）。

然而20年專利權已屆滿，類似產品逐一問世。尹自鑫坦言，康基暫未有足夠技術研發機械人設備，但為求參與這個賽道，有意持續投資國外及國內有潛力的企業。「我們請了國內三甲醫院內多位常用手術機械人的醫生試用，他們對精鋒的評價不錯，但精鋒只是我們佈局其中一個點。」雖然康基未有研發機械人，但尹自鑫表示康基正研發機械人所用的多維度器械，而國內不少研發團隊在製作機械人樣品時都會向康基訂製所須的器械。

康基國內的競爭對手微創醫療（853）手術機械人業務較為成熟，去年為該業務引入近30億融資。旗下自主研發的機械人覆蓋腔鏡、骨科、血管介入、經自然腔道、經皮介入手術。截至今年1月底，圖邁（腔鏡手術機器人）及鴻鵠（骨科手術導航定位系統）已完成臨床入組，包括完成前列腺根治手術、腎部分切除手術等，為國內發展較前的一批。去年底，微創已有意將手術機械人分拆於上海科創板上市。

集採有利高端產品銷售

康基主打產品包括一次性套刺穿器、高分子結紮夾、一次性電凝鉗等，為微創手術常用耗材，由於定價較醫療設備低，市場一直視康基為低端的耗材企業。然而，尹自鑫解釋是受制於內地手術費用，令市場忽視其較高端的產品，如4K高清內窺鏡攝像系統、超聲切割止血刀等設備，這些產品最近已在內地取得註冊。他續指出，由於內地手術費是固定及相對低，醫生在選用手術用具時捉襟見肘，無法大規模採用較貴的耗材，故偏向選擇重複性用具。

醫藥行業近年面對醫保及帶量採購（集採）等政策影響，藥價大幅下降，普遍均認為不利市場。中央去年正式將集採制度由藥物推至高值耗材及器械，尹自鑫直言短期內看不到旗下產品會被大範圍納入國家層面的集採；在省級及城市級，暫時涉及的產品只有穿刺器，「年初南京市落實有關集採，但城市級的集採很少見，也不太好，因為不看任何品牌及銷售情況，只看價格及降幅，因此我們放棄南京市場。」

但控費趨勢下，他預料集採長遠上會推而廣之，但影響不一定是負面的。尹自鑫有信心地指出，康基是同行中產品較豐富多樣的公司，適當的降幅反而利好其他產品銷售，「如產品全部打5折，醫生還有預算用在其他產品上，亦可一改市場對康基主打低端產品的印象。」

未來主攻高能量的醫療設備 擴大海外銷售

開發新產品是醫藥企業的核心活動，市場普遍以研發費用作為投資醫藥股的參考。康基去年總研發成本為2,522萬元，按年增加45%；惟研發比率只有4.9%，遠低於醫藥企業平均的18.2%。尹自鑫表示康基未來會加強投入研發，並繼續圍繞普外科、泌尿外科、婦產外科、心胸外科，改良現有產品及豐富相關產品線。他預告，將主攻高能量的醫療設備，如等離子手術刀、高頻電刀及射頻電波刀等。康基擬今年內在杭州興建新研發中心，並於2至3年內建立100人的研發團隊。

尹自鑫指出，康基未來會在國際銷售上發力，期望最快在今季組成具豐富經驗的國際銷售團隊，助公司未來拓展日本、東南亞等需求大的市場，「我們正密鑼緊鼓地招聘銷售高層，目標為國內國外的銷售各佔一半，以及進軍美國市場。」康基去年收入錄5.12億元，當中國內及國外銷售各佔93%及7%。

康基醫療現時股價為12.5元，較最高峰時35.65元跌逾6成，亦低於招股價，近日股價在底部反覆橫行。

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